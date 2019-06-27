Місце, якого немає на карті: де знаходиться Бакота, екскурсії та історія

Там люди шукають єднання із природою та відповідей на вічні питання – це Бакота – поселення, якому більш як чотирьох тисячі років. Воно вже існувало, коли літописи ще не згадували про величний Львів, або Кам’янецьку фортецю. Ця місцина і нині притягує туристів, наче Атлантида.

Місце, якого немає на карті. Край загадкових пейзажів і безмежності. Бакота – село на Хмельниччині, де не походиш між будинками, і не погуляєш садами, тепер тут царство Посейдона. Будуючи Дністровську ГЕС – у 80 роках минулого століття Бакоту затопили, як і ще 60 сіл. Під воду пішла тисячолітня історія.

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Повітря іноді порівнюють із кримським. Починаючи з в квітня у Бакоті безліч туристів з наметами. Найбільше популярні одноденні екскурсії – автобуси ходять практично з усієї України.

Бакота – відпочинок не для лінивих. Аби розгадати безліч таємниць, які приписують цьому затоплену селу чимало треба походити. Роздивившись монастир, який за переконанням істориків найдавніший в Україні та скельні печери монахів.

З житлом для туристів тут поки проблемно. Готелів обмаль.

Бакота величезна і об’єднує навколо себе декілька громад Камянець-Подільського району. На одному боці водойми є один, невеличкий готель – там ціна проживання від 400 грн за добу. Ще можна покататись на катері, це 1700 грн з компанії. Але найкраще приймають у селі: тут за 200 грн – є де переночувати і нагодують.

До слова, як перевірити туроператора і на що звернути увагу, купуючи путівку.

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