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Місяць реконструкції Шулявського мосту: що вже зробили і як виглядає зараз

Майже місяць триває реконструкція Шулявського мосту. Станом на зараз демонтовано 30% автомобільної частини. Одразу починаються подальші роботи.

Працюють на об’єкті півсотні робітників, у дві зміни. До кінця квітня Шулявський переїзд обіцяють повністю демонтувати.

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Без заторів, звісно, не обходиться. Вранці ускладнено рух на проспекті Перемоги  від метро Святошин до центру Києва, увечері – в зворотному напрямку. Та й на з’їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги – теж в години пік автомобільна тиснява. Аби не потрапити в затори, водіям треба виїжджати раніше.

Нагадаємо, що з 16 березня 2019 року Шулявський міст закрили на ремонт, тому змінилися маршрути громадського транспорту.

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