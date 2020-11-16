Митинг в аэропорту Борисполь: Украина делает заказ не своим предприятиям, а зарубежным

Вместо того, чтобы в разгар коронавирусного экономического кризиса защищать рабочие места в своей стране, украинские чиновники заботятся о зарплатах и ​​пенсиях в соседних странах.

На этот раз планируют закупить в Казахстане локомотивы и другую железнодорожную продукцию, хотя все это производят украинские предприятия, где люди останутся без работы.

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Чтобы напомнить власти, что так поступать нельзя, рабочие украинских предприятий подняли митинг в аэропорту Борисполь. Они возмущены, почему такое отношение власти к тем, кто еще имеет работу в своем государстве, и почему во время кризиса тысячи людей бросают на произвол судьбы, зато дают работу и миллиардные заказы иностранцам.

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