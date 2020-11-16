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Мітинг в аеропорту Бориспіль: Україна робить замовлення не своїм підприємствам, а закордонним

Замість того, щоб в розпал коронавірусної економічної кризи захищати робочі місця в своїй країні, українські урядовці дбають про зарплати і пенсії в сусідніх країнах.

Цього разу планують закупити в Казахстані локомотиви і іншу залізничну продукцію, хоча все це виробляють українські підприємства, де люди залишаться без роботи.

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Аби нагадати владі, що так чинити не можна, робітники українських підприємств зчинили мітинг в аеропорту Бориспіль. Вони обурені, чому таке ставлення влади до тих, хто ще має роботу в своїй державі, і чому під час кризи тисячі людей кидають напризволяще, натомість дають роботу і мільярдні замовлення іноземцям.

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