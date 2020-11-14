Карантин выходного дня: в Украине продолжаются митинги предпринимателей

В Житомирской области предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21. В акции протеста участвует около 50 человек.

В Черновцах предприниматели Калиновского рынка перекрыли движение на улице Старожучковский путь в Черновцах.

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На пикет вышли около 300 человек, которые требуют от местных властей отмены карантина выходного дня.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать на вынос.