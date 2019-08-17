Між мостом на КПВВ у Станиці Луганській запустили безкоштовний електрокар

Електрокар почав курсувати у Станиці Луганській між пунктом пропуску та зруйнованим мостом. Щодня лінію розмежування перетинають тут більше 10 тисяч людей. Це єдиний пішохідний перехід на всю Луганську область.

Досі основним засобом полегшити шлях майже у кілометр – між мостом та пунктом перепуску – були візочники.

Читайте: Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту

Вони правили до 200 гривень за поїздку. Ще 50 гривень могла коштувати доставка поклажі.

Тепер тут курсує безкоштовний електрокар, яким зазвичай користуються у гольф-клубах. Адже великий автобус на лінії розмежування, навіть після відведення військ, з точки зору безпеки та обслуговування – не найкращий варіант.

За перший день роботи цей 8-місний електромобіль перевіз майже три сотні людей. Його придбали на кошти ООН.

Раніше Факти ICTV писали про 5 років з дня визволення Станиці Луганської. Як живе прифронтове місто зараз.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.