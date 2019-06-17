Международный авиакосмический салон: что представила Украина во Франции

В Парижском Ле-Бурже сегодня стартовал 53-й международный авиакосмический салон. Свои новинки привезли десятки стран. Украинские конструкторские бюро представили макеты разработок – в частности ракет Антарес и Циклон и космического корабля. Также на авиасалоне представили французские новейшие вертолеты – которые уже скоро получит Украина, также планируют подписать контракт о поставках французских комплектующих для наших Ан.

Раз в два года воздух французской столицы разрезают новинки мировой авиаиндустрии. В этом году на Ле-Бурже 48 стран, 2 тыс. Компаний и более 300 тыс. Посетителей. Здесь подписывают многомиллионные контракты и демонстрируют то, чем гордятся больше всего. Именно воздушным судном на открытие Ле-Бурже прибывает и глава государства.

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Среди нынешних новинок – и вертолет Н145 французской компании Airbus. По контракту, который подписали ранее, Украина получит первой 10 вертолетов.

Украинская компания, Мотор Сич, которая представлена ​​на авиасалоне, обещает также начать изготавливать вертолеты.

На Ле-Бурже анонсируют и крупный контракт между Министерством внутренних дел и Государственным предприятием Антонов. Для Нацгвардии и спасателей государство обещает заказать 13 новеньких самолетов АН-178.

К слову, Ан-124 Руслан и Ан-158: как модернизируют и собирают самолеты на заводе Антонова.

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