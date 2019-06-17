Міжнародний авіакосмічний салон: що представила Україна у Франції

У Паризькому Ле-Бурже сьогодні стартував 53-й міжнародний авіакосмічний салон. Свої новинки привезли десятки країн. Українські конструкторські бюро представили макети розробок – зокрема ракет Антарес і Циклон та космічного корабля. Також на авіасалоні представили французькі новітні вертольоти – які вже скоро отримає Україна, також планують підписати контракт про постачання французьких комплектуючих для наших Анів.

Раз на два роки повітря французької столиці розрізають новинки світової авіаіндустрії. Цьогоріч на Ле-Бурже 48 країн, 2 тис. компаній та понад 300 тис. відвідувачів. Тут підписують багатомільйонні контракти та демонструють те, чим пишаються найбільше. Саме повітряним судном на відкриття Ле-Бурже прибуває і глава держави.

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Серед цьогорічних новинок – і вертоліт Н145 французької компанії Airbus. За контрактом, який підписали раніше, Україна отримає першою 10 вертольотів.

Українська компанія, Мотор Січ, яка представлена на авіасалоні, обіцяє також почати виготовляти вертольоти.

На Ле-Бурже анонсують і великий контракт між Міністерством внутрішніх справ і Державним підприємством Антонов. Для Нацгвардії та рятувальників держава обіцяє замовити 13 новеньких літаків АН-178.

До слова, Ан-124 Руслан та Ан-158: як модернізують і збирають літаки на заводі Антонова.

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