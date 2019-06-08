Роботы-манипуляторы, дроны и болиды – фестиваль ТехноАртКПИ в Киеве

Роботы-манипуляторы, спортивные болиды, ракеты – эти и многие другие студенческие разработки показали сегодня в Киевской политехнике. Фестиваль ТехноАртКПИ призван доказать, что профессия инженер – это интересно и перспективно.

Авто способно разгоняться до 100 км в час всего за 4 секунды. Его будущие инженеры собрали собственноручно в студенческих лабораториях.

Первый болид создали 2014 года. Сейчас работают уже над пятым. И каждый год команда КПИ участвует в международных соревнованиях Formula Student, которые уже более полувека организует Сообщество автомобильных инженеров.

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Крутить гайки это не обыденность. Эти знания перспективные и полезные, не сомневаются студенты-разработчики робота-розминовывателя. Их машина оснащена системами дистанционного управления и машинного зрения, поэтому способна самостоятельно ориентироваться на местности.

Робот-манипулятор, который способен перекладывать вещи с места на место.

Яна начала собирать его еще школьницей. Манипулятор легче и гораздо быстрее, чем аналоги. Может не только перемещать предметы, но и возвращать их. В этом его уникальность. На конкурсе изобретателей в Европейском союзе Яна взяла серебро.

К слову, Amazon, Mercedes и Uber: конференция робототехники в Монреале.

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