Межпарламентская ассамблея в Грузии: главные темы и задачи

Спикер Андрей Парубий с визитом в Тбилиси. Встретился с коллегами из Грузии и Молдовы. Они вместе открыли межпарламентскую ассамблею.

Одна из главных задач которой – продвигать страны на международной арене и бороться с гибридными вызовами России.

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Андрей Парубий убежден, Украину, Грузию и Молдову будут лучше слышать во всем мире, если мы объединим наши усилия.

Прежде всего, нужно разработать общую стратегию кибербезопасности и противодействия и защиты информационного пространства от влияния России.

Напомним, Волкер сказал, зачем РФ “народные республики” на Донбассе.

Опубликовано Октябрь, 06 в 13:51



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