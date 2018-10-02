Активисты самообороны Евромайдана рассматривали возможность переезда во Львов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был руководителем самообороны Евромайдана, заявляет, что у активистов был запасной план на случай, если не удастся удержать Майдан.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

– Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших… Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину, – рассказал Парубий.

По его словам, суть запасного плана заключалась в том, чтобы организовать сопротивление в Львове.

Читайте: Переживаю, что дух Майдана может исчезнуть – Бернар-Анри Леви

– Поскольку все советы и администрации Западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, в Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: “Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб”, – рассказал спикер ВР.

Напомним, в Генпрокуратуре ликвидирован Департамент специальных расследований, занимавшийся расследованиями преступлений во время Революции достоинства.