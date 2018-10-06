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Міжпарламентська асамблея у Грузії: головні теми та завдання

Спікер Андрій Парубій з візитом у Тбілісі. Зустрівся з колегами з Грузії та Молдови. Разом відкрили міжпарламентську асамблею.

Одне з головних завдань якої – просувати країни на міжнародній арені і боротися з гібридними викликами Росії.

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Андрій Парубій переконаний, Україну, Грузію і Молдову буде краще чути у всьому світі, якщо ми об’єднаємо наші зусилля.

Насамперед, потрібно напрацювати спільну стратегію кібербезпеки і протидії і захисту інформаційного простору від впливу Росії.

Нагадаємо, Волкер сказав, навіщо РФ “народні республіки” на Донбасі.

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