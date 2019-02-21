Модернізований танк Т-64: характеристики нових приладів і захист у

Модернізований Т-64 – робоча конячка української армії. Коли 2014-ого на фронті не було важкої техніки – їх діставали з так званих танкових цвинтарів і реанімували як могли. Тепер настав час для серйозної модернізації, кажуть на заводі.

Значну модернізацію розпочали 2017-го, головна мета – за невеликі гроші зробити панцирник більш захищеним, дати змогу побачити ворога вночі і вціліти в разі атаки. Якщо раніше росіяни, глузуючи, називали Т-64 танком для бідних, то тепер, після сучасної модернізації, за технічними характеристиками він випередив їхній аналог Т-72.

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Чого не було в старого Т-64 – то це тепловізора, який здатен ідентифікувати навіть вночі ворога на відстані кількох кілометрів і влучити в ціль зі 125-мм гармати. На панцерник встановили й цифрову радіостанцію українського виробництва Либідь, ідентичну американській Моторолі, що забезпечує передачу даних на відстані до 70 км.

У Т-64 з`явився навігаційний комплекс – у режимі он-лайн бійці бачать розташування всіх українських танків на полі бою, обмінюються інформацією, при цьому зашифрованою від ворога. За 2 роки українська армія отримала сотню таких машин.

Завод уже отримав замовлення на три найближчі роки – продовжувати модернізацію Т-64, розпочати роботу над Т-80.

До слова, ЗСУотримали понад 100 модернізованих танків Т-64.

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