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Могерини: Украина сейчас намного сильнее, чем 5 лет назад

Украина сейчас – гораздо сильнее, чем 5 лет назад, заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на конференции послов ЕС в Брюсселе.

По ее словам, за это время Евросоюз предоставил Украине наибольшую помощь за всю историю. Это помогло нам избежать коллапса и активно развиваться.

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Глава европейской дипломатии отметила большой прогресс в реформах, который делает Украина.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует провести переговоры с МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной на три-четыре года.

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