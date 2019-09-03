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Могеріні: Україна нині набагато сильніша, ніж 5 років тому

Україна нині – набагато сильніша, ніж 5 років тому, заявила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції послів ЄС у Брюсселі.

За її словами, за цей час Євросоюз надав Україні найбільшу допомогу за всю історію. Це допомогло нам уникнути колапсу та активно розвиватися.

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Голова європейської дипломатії відзначила великий прогрес у реформах, який робить Україна.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що планує провести переговори з МВФ щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.

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