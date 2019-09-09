Монстр-кары, соревнования роботов и дети гении. Чем удивлял Бест Робофест в Днепре

Соревнования роботов и беспилотников, выставка монстр-каров и разработки детей-гениев. В Днепре с размахом прошел фестиваль науки и техники – Бест Робофест. Объединил участников со всей Украины. В прошлом году один из самых масштабных инженерных шоу посетили более 25 тыс. гостей. В этом году был еще больший ажиотаж.

Байк – гордость разработчиков. Среди других экспонатов на выставке машин-монстров, у него больше всего посетителей. Это переработанный, по последнему слову техники, Harley-Davidson. На все изменения понадобилось полтора года.

Легендарная космическая выставка Дети на месяце приехала из Португалии. Это – модель космического шаттла, где каждый желающий может примерить на себя роль космонавта.

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На Бест Робофест продемонстрировать свои разработки и перенять новинки у других съехались участники со всей страны. Организаторы заинтересованы в расширении инженерного сообщества, которое умеет научно мыслить.

Ему только четырнадцать, а он уже известен во всем мире. Его приглашают на международные конференции, где парень представляет свои космические разработки. Сегодня Кирилл показывает модель космического аппарата, который обслуживает спутники. Проектировал его парень 3 месяца.

Пустых локаций на фестивале нет – соревнования по робототехнике, показ самодельных костюмов роботов, выставка передовых технологий от лучших робототехников Украины. В прошлом году фестиваль посетили 25 тыс. человек. В этом году организаторы уже видят – заинтересованных значительно больше.

К слову, в Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники.

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