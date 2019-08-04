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Мотофестиваль Дорога на Сечь в Черкассах: участники, где живут и железные “кони”

Яркой громкой колоной ворвался международный мотофестиваль Дорога на Сечь в Черкассы. В своеобразном приветственном параде – полторы тысячи железных коней. На главной площади города им едва хватает места.

Украина, Америка, Великобритания, Новая Зеландия, Беларусь, Германия. В этом году и география, и количество участников фестиваля возросла.

На три дня родным домом для участников фестиваля становится казацкий лагерь. Байкеры здесь живут в домиках, главном корпусе или просто среди природы в палатках.

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Мастерское вождение, сила, выносливость и смекалка. Все это участникам фестиваля становится полезным в конкурсах.

От мощных двигателей, лошадиных сил и блеска металла у зрителей голова кругом. Здесь и супер дорогие, и усовершенствованы с фантазией и крутые самодельные кони.

В этом году на фестиваль съехалось более пять тысяч байкеров. В течение трех дней будут отдыхать в сопровождении музыкальных групп. В следующем году планируют побить собственный рекорд трехлетней давности. Тогда вошли в Книгу Рекордов Украины с длинной колонной – 1652 метра.

К слову, в Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники.

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