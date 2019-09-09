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Монстр-кари, змагання роботів і діти генії. Чим дивував Бест Робофест у Дніпрі

Змагання роботів та дронів, виставка монстр-карів та розробки дітей-геніїв. У Дніпрі з розмахом пройшов фестиваль науки і техніки – Бест Робофест. Об’єднав учасників з усієї України. Торік одне з наймасштабніших інженерних шоу відвідали понад 25 тис. гостей. Цього року був ще більший ажіотаж.

Байк – гордість розробників. З-поміж інших експонатів на виставці машин-монстрів, біля нього найбільше відвідувачів. Це перероблений, за останнім словом техніки, Harley-Davidson. На всі зміни знадобилося півтора року.

Легендарна космічна виставка Діти на місяці приїхала із Португалії. Це – модель космічного шатла, де кожен охочий може приміряти на себе роль космонавта.

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На Бест Робофест продемонструвати свої розробки та перейняти новинки в інших  з’їхалися учасники з усієї країни. Організатори зацікавлені в розширенні інженерної спільноти, яка вміє науково мислити.

Йому лише чотирнадцять, а він уже відомий в усьому світі. Його запрошують на міжнародні конференції, де хлопець презентує свої космічні розробки. Сьогодні Кирило показує модель космічного апарата, який обслуговує супутники. Проектував його хлопець 3 місяці.

Порожніх локацій на фестивалі немає – змагання з робототехніки, показ саморобних костюмів роботів, виставка передових технологій від найкращих робототехніків України. Торік фестиваль відвідали 25 тис. людей. Цього ж року організатори вже бачать – зацікавлених значно більше.

До слова, в Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники.

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