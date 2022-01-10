Мороз, угроза схождения лавин и гололедица: Украину накрыла непогода

Украину засыпало снегом и сковало льдом. В Киеве пробки растянулись на несколько километров из-за нерасчищенных дорог. На Ровенщине объявили штормовое предупреждение. На Харьковщине дороги покрыла гололедица. По всей Украине обещают еще и существенное похолодание. Ночью температура опустится до — 15°, днем до — 11°.

Метель продолжает заметать страну и вызывает транспортные коллапсы. Накануне вечером образовалась огромная пробка на Житомирской трассе. Растянулась она от Житомира до Киева. Водители ехали со скоростью до 40 км. В столице снег шел всю ночь, Мороза нет, но движение может быть затруднено! Хотя дороги чистят.

Почти полсотни жителей Харьковщины доставили за сутки в травмпункты — колебания температуры от -4 до нуля превратили улицы городов и сел в катки.

Хотя на выходных с непогодой боролись почти две тысяч дворников и коммунальщиков, а большинство дорожек Харькова посыпаны песком и солью, скользких участков немало, жалуются горожане.

Дороги на Харьковщине крайне скользкие — мокрый снег с дождем создал неблагоприятные условия водителям. Несколько автомобилей на трассах вылетели в кювет.

Сильный снегопад наделал беды в Винницкой области. В аварии погибли три человека, среди них беременная женщина.

Патрульные зафиксировали более десятка ДТП. Десятки аварий и травмированных из-за гололеда в Днепре. Дождь со снегом парализовал областной центр.

В Ровенской области объявили штормовое предупреждение после обильного снегопада. Снежило почти сутки, так что ситуация на автодорогах была непростой. Там до сих пор работает спецтехника, поскольку из-за мороза местами образовалась гололедица. Но если на главных автомагистралях с последствиями непогоды более-менее справились, то сейчас расчищают дороги между заметенными селами.

В Одесской области на трассе Киев-Одесса было скользко, движение усложнил и туман!

Крайне низкая видимость и в Закарпатье — особенно густой туман ночью и утром. На трассах – скользко. В горах метель и мороз. Снега намело много. Есть большая угроза схождения снежных лавин.

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