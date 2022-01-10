Мороз, загроза сходження лавин та ожеледиця: Україну накрила негода

Україну засипало снігом і скувало кригою. У Києві затори розтягнулися на кілька кілометрів через нерозчищені дороги. На Рівненщині оголосили штормове попередження. На Харківщині дороги вкрила ожеледиця. По всій Україні обіцяють ще й суттєве похолодання. Вночі температура опуститься до – 15°, вдень до – 11°.

Хуртовина продовжує замітати країну та спричиняє транспортні колапси. Напередодні увечері утворився довжелезний затор на Житомирській трасі. Розтягнувся він від Житомира до Києва. Водії їхали зі швидкістю до 40 км. У столиці сніг йшов усю ніч, морозу немає, втім рух може бути ускладнений! Хоча дороги чистять.

Майже півсотні жителів Харківщини доправили за добу до травмпунктів – коливання температури від -4 до нуля перетворили вулиці міст і сіл на ковзанки.

Хоча на вихідних з негодою боролися майже дві тисяч двірників та комунальників, а більшість доріжок Харкова таки посипані піском та сіллю, – слизьких ділянок чимало, скаржаться містяни.

Дороги на Харківщині вкрай слизькі – мокрий сніг із дощем створив несприятливі умови водіям. Кілька автомобілів на трасах вилетіли в кювет.

Сильний снігопад наробив біди на Вінниччині. В аварії загинуло троє людей, серед них вагітна жінка.

Патрульні зафіксували більше десятка ДТП. Десятки аварій та травмованих через ожеледицю у Дніпрі. Дощ зі снігом паралізував обласний центр.

На Рівненщині оголосили штормове попередження після рясного снігопаду. Сніжило майже добу, тож ситуація на автошляхах була непростою. Досі працює спецтехніка, адже через мороз подекуди утворилася ожеледиця. Та якщо на головних автомагістралях з наслідками негоди більш-менш впоралися, нині розчищають дороги між селами, які позамітало.

На Одещині на трасі Київ-Одеса було слизько, рух ускладнив і туман!

Вкрай низька видимість і на Закарпатті – особливо густий туман вночі та зранку. На трасах – слизько. У горах хуртовина й мороз. Снігу намело там багато. Є велика загроза сходження снігових лавин.

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