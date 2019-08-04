Мотофестиваль Дорога на Січ у Черкасах: учасники, де живуть та залізні “коні”

Яскравою гучною колоною увірвався міжнародний мотофестиваль Дорога на Січ у Черкаси. У своєрідному вітальному параді – півтори тисячі залізних коней. На головній площі міста їм ледь вистачає місця.

Україна, Америка, Велика Британія, Нова Зеландія, Білорусь, Німеччина. Цього року і географія, і кількість учасників фестивалю зросла.

На три дні рідною домівкою для учасників фестивалю стає козацький табір. Байкери тут живуть у будиночках, головному корпусі чи просто серед природи в наметах.

Дивіться: Без аварій і травм. У Черкасах мотоциклісти змагалися у безпечній їзді

Майстерне водіння, сила, витривалість і кмітливість. Все це учасникам фестивалю стає в пригоді у конкурсах.

Від потужних двигунів, кінських сил та блиску металу у глядачів голова обертом. Тут і супер дорогі, і вдосконалені з фантазією і круті саморобні коні.

Цьогоріч на фестиваль з’їхалося понад п’ять тисяч байкерів. Впродовж трьох днів відпочиватимуть у супроводі музичних гуртів. Наступного року планують побити власний рекорд трирічної давнини. Тоді увійшли до Книги Рекордів України з найдовшою колоною – 1652 метри.

До слова, в Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.