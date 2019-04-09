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Факты / Видео / Украина / Политика

Языковой законопроект, драка Барны и переименование УПЦ МП – главные темы ВР

Верховная Рада третью пленарную неделя вдохновенно работает над языковым законопроектом. Из более 2 тысяч поправок почти 900 уже рассмотрели, поэтому есть надежда, что документ примут уже на этой неделе.

В парламенте также активно обсуждают очередной скандал. Олег Барна, известный своей склонностью к решению споров кулаками, устроил новую драку, на этот раз на телеканале ZIK с представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского. Депутат объясняет: просматривая эфир возмутился критикой в ​​адрес Порошенко и решил проучить Святослава Юраша, но, якобы, ничего серьезного не произошло.

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Зато сторонник Владимира Зеленского говорит – все было намного агрессивнее – и это подтверждает видео. В конфликт вмешались охранники и до драки не дошло. Юраш обошелся порванной рубашкой. Зато коллеги Барны такое поведение народного избранника осуждают. Говорят – так поведение не достойна украинского патриота и правда – на руку Кремлю, который и хочет видеть, как украинцы дерутся между собой.

А вот спикер парламента Андрей Парубий планирует обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который считает противоправными действия спикера в связи с принятием закона об обязательном переименование УПЦ МП.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем и как питаются украинские депутаты.

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