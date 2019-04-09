Мовний законопроект, бійка Барни та перейменування УПЦ МП – головні теми ВР

Верховна Рада третій пленарний тиждень натхненно працює над мовним законопроектом. Із понад 2 тисяч правок майже 900 уже розглянули, тому є надія, що документ ухвалять вже цього тижня.

У парламенті також активно обговорюють черговий скандал. Олег Барна, відомий своєю схильністю до вирішення суперечок кулаками, влаштував нову бійку, цього разу на телеканалі ZIK з представником кандидата у президенти Володимира Зеленського. Депутат пояснює: переглядаючи ефір обурився критикою на адресу Порошенка і вирішив провчити Святослава Юраша, але, нібито, нічого серйозного не трапилось.

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Натомість прихильник Володимира Зеленського каже – все було набагато агресивніше – і це підтверджує відео. У конфлікт втрутилися охоронці і до бійки не дійшло. Юраш обійшовся порваною сорочкою. Натомість колеги Барни таку поведінку народного обранця засуджують. Кажуть – так поведінка не гідна українського патріота і справді – на руку Кремлю, який і хоче бачити, як українці чубляться між собою.

А ось спікер парламенту Андрій Парубій планує оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва, який вважає протиправними дії спікера у зв’язку з ухваленням закону про обов’язкове перейменування УПЦ МП.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим та як саме харчуються українські депутати.

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