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Факти / Відео / Україна / Політика

Мовний законопроект, бійка Барни та перейменування УПЦ МП – головні теми ВР

Верховна Рада третій пленарний тиждень натхненно працює над мовним законопроектом. Із понад 2 тисяч правок майже 900 уже розглянули, тому є надія, що документ ухвалять вже цього тижня.

У парламенті також активно обговорюють черговий скандал. Олег Барна, відомий своєю схильністю до вирішення суперечок кулаками,  влаштував нову  бійку, цього разу на телеканалі ZIK з представником кандидата у президенти Володимира Зеленського. Депутат пояснює: переглядаючи ефір обурився критикою  на адресу Порошенка  і  вирішив  провчити  Святослава Юраша, але, нібито, нічого серйозного не трапилось.

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Натомість прихильник Володимира Зеленського каже – все було набагато агресивніше – і це підтверджує відео. У конфлікт втрутилися охоронці і до бійки не дійшло. Юраш обійшовся порваною сорочкою. Натомість колеги Барни таку поведінку народного обранця засуджують. Кажуть – так поведінка не гідна українського патріота і справді – на руку Кремлю, який і хоче бачити, як українці чубляться між собою.

А ось спікер парламенту Андрій Парубій планує оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва,  який вважає протиправними дії спікера у зв’язку з ухваленням закону про обов’язкове перейменування УПЦ МП.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим та як саме харчуються українські депутати.

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