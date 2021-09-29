Может быть экокатастрофа: Одесский нефтеперерабатывающий завод признали опасным

Одесский нефтеперерабатывающий завод признали особо опасным. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Предприятие простаивает с 2014 года. Но в резервуарах и трубопроводах до сих пор хранятся нефтепродукты. Завод может взорваться в любой момент и привести к катастрофическим последствиям.

Одесский нефтеперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию 83 года назад. Здесь производили отечественное топливо, его даже экспортировали за границу. Предприятие обеспечивало работой тысячи людей. Это был стратегически важный объект для экономики государства.

В 2000-х акции Одесского нефтеперерабатывающего завода выкупила российская компания Лукойл. А с началом войны, в 2014-м, владельцы начали постепенно выводить свои активы и в один день просто выбросили всех работников на улицу, оставив без зарплаты.

На прошлой неделе в Одесской обладминистрации провели заседание и признали нефтеперерабатывающий завод чрезвычайно опасным. Местная власть готовит обращение к Кабинету министров с просьбой помочь вывести стратегически важный объект из частной собственности. После этого планируют привлечь инвесторов, которые помогли бы возродить нефтеперерабатывающее предприятие.

Но пока чиновники решают, как восстановить работу нефтеперерабатывающего завода, мародеры продолжают разрушать металлические конструкции и извлекать медь из электропроводов. Из-за этого там уже произошло несколько масштабных пожаров.

В прошлом году летом в одной из электрощитовых вспыхнуло так, что столб дыма и пламени были видны со всех районов города. А в этом году на территории предприятия загорелся автопарк со служебными автомобилями.

После этого вокруг завода начали дежурить правоохранители, но ситуацию это не спасет. Нужно действовать быстро, ведь замедление может привести к экологической катастрофе с чрезвычайными последствиями для курортного города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.