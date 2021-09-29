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Вікторія Гірко |

Может быть экокатастрофа: Одесский нефтеперерабатывающий завод признали опасным

Одесский нефтеперерабатывающий завод признали особо опасным. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Предприятие простаивает с 2014 года. Но в резервуарах и трубопроводах до сих пор хранятся нефтепродукты. Завод может взорваться в любой момент и привести к катастрофическим последствиям.

Одесский нефтеперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию 83 года назад. Здесь производили отечественное топливо, его даже экспортировали за границу. Предприятие обеспечивало работой тысячи людей. Это был стратегически важный объект для экономики государства.

В 2000-х акции Одесского нефтеперерабатывающего завода выкупила российская компания Лукойл. А с началом войны, в 2014-м, владельцы начали постепенно выводить свои активы и в один день просто выбросили всех работников на улицу, оставив без зарплаты.

На прошлой неделе в Одесской обладминистрации провели заседание и признали нефтеперерабатывающий завод чрезвычайно опасным. Местная власть готовит обращение к Кабинету министров с просьбой помочь вывести стратегически важный объект из частной собственности. После этого планируют привлечь инвесторов, которые помогли бы возродить нефтеперерабатывающее предприятие.

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Но пока чиновники решают, как восстановить работу нефтеперерабатывающего завода, мародеры продолжают разрушать металлические конструкции и извлекать медь из электропроводов. Из-за этого там уже произошло несколько масштабных пожаров.

В прошлом году летом в одной из электрощитовых вспыхнуло так, что столб дыма и пламени были видны со всех районов города. А в этом году на территории предприятия загорелся автопарк со служебными автомобилями.

После этого вокруг завода начали дежурить правоохранители, но ситуацию это не спасет. Нужно действовать быстро, ведь замедление может привести к экологической катастрофе с чрезвычайными последствиями для курортного города.

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