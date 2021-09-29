Може бути екокатастрофа: Одеський нафтопереробний завод визнали небезпечним

Одеський нафтопереробний завод визнали особливо небезпечним. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

Підприємство простоює з 2014 року. Але в резервуарах і трубопроводах досі зберігаються нафтопродукти. Завод може вибухнути будь-якої миті та призвести до катастрофічних наслідків.

Одеський нафтопереробний завод ввели в експлуатацію 83 роки тому. Тут виробляли вітчизняне пальне, його навіть експортували за кордон. Підприємство забезпечувало роботою тисячі людей. Це був стратегічно важливий об’єкт для економіки держави.

У 2000-х акції Одеського нафтопереробного заводу викупила російська компанія Лукойл. А з початком війни, у 2014-му, власники почали поступово виводити свої активи і в один день просто викинули всіх працівників на вулицю, залишивши без зарплати.

Минулого тижня в Одеській обладміністрації провели засідання і визнали нафтопереробний завод надзвичайно небезпечним. Місцева влада готує звернення до Кабінету міністрів із проханням допомогти вивести стратегічно важливий об’єкт із приватної власності. Після цього планують залучити інвесторів, які допомогли б відродити нафтопереробне підприємство.

Але поки чиновники вирішують, як відновити роботу нафтопереробного заводу, мародери продовжують руйнувати металеві конструкції і витягувати мідь з електродротів. Через це там уже сталося кілька масштабних пожеж.

Торік влітку в одній з електрощитових спалахнуло так, що стовп диму і полум’я було видно з усіх районів міста. А цьогоріч на території підприємства загорівся автопарк із службовими автомобілями.

Після цього навколо заводу почали чергувати правоохоронці, але ситуацію це не врятує. Потрібно діяти швидко, адже зволікання може призвести до екологічної катастрофи з надзвичайними наслідками для курортного міста.

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