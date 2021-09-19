Одесский припортовый завод закрывают: руководство называет две причины

Одесский припортовый завод останавливает работу.

Восстановить его деятельность не смогли.

— Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две — переполненный состав карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа), — сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щурык.

Детали пока не разглашаются.

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Также занимается перегрузкой химической продукции.

Государству в лице ФГИУ принадлежат 99,5667% акций предприятия. Несколько лет завод находится в списке предприятий, которые готовятся к приватизации.

В 2020 году исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества Одесский припортовый завод стал Николай Парсентьев. Тогда он сообщил об аукционе по приватизации завода, который планировали именно на 2021 год. При этом Парсентьев заявлял, что у государства есть все механизмы для контроля за сохранностью рабочих мест на ОПЗ после приватизации, а сомнительные структуры без опыта работы в сфере химпрома будут отсечены от приватизации.

За год до того Одесский припортовый завод возобновил работу после простоя, который длился больше года.