Может быть погрузчиком: под Харьковом тестируют усовершенствованный трактор Т-160

В Харьковской области испытывают новую версию трактора Т-160, которую изготовил Харьковский тракторный завод.

Сельскохозяйственная машина будет работать в поле в течение всего полевого сезона.

Новая версия усовершенствована и совсем не похожа на предыдущие модели. Трактор на 180 лошадиных сил, маневренный, легкий в управлении, имеет автоматическую коробку передач и может не только обрабатывать почву, но и работать как погрузчик.

Читайте: Почему Украина импортирует технику и как это влияет на отечественные заводы

Трактор должен отработать в поле тысячу моточасов, после этого его снова отправят на завод для того, чтобы устранить недостатки. В то же время на заводе уже работают над созданием близнеца этого трактора, только уже без недостатков. И только когда вторая машина пройдет все испытания, начнется серийное производство.

Харьковский тракторный завод ежегодно производит почти 500 тракторов, 80% комплектующих делают сами. За время независимости завод выпустил более 30 образцов тракторов. Уже в мае с конвейера сойдет первый усовершенствованный Т-240 с мощностью 300 лошадиных сил.

Работа Укроборонпрома

Из-за агрессии РФ на Востоке Украины Укроборонпром сообщил, что готов нарастить темпы производства.

Меры будут направлены на усиление украинской обороноспособности.

Больше экономических новостей Украины читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.