Может быть погрузчиком: под Харьковом тестируют усовершенствованный трактор Т-160
В Харьковской области испытывают новую версию трактора Т-160, которую изготовил Харьковский тракторный завод.
Сельскохозяйственная машина будет работать в поле в течение всего полевого сезона.
Новая версия усовершенствована и совсем не похожа на предыдущие модели. Трактор на 180 лошадиных сил, маневренный, легкий в управлении, имеет автоматическую коробку передач и может не только обрабатывать почву, но и работать как погрузчик.
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Трактор должен отработать в поле тысячу моточасов, после этого его снова отправят на завод для того, чтобы устранить недостатки. В то же время на заводе уже работают над созданием близнеца этого трактора, только уже без недостатков. И только когда вторая машина пройдет все испытания, начнется серийное производство.
Харьковский тракторный завод ежегодно производит почти 500 тракторов, 80% комплектующих делают сами. За время независимости завод выпустил более 30 образцов тракторов. Уже в мае с конвейера сойдет первый усовершенствованный Т-240 с мощностью 300 лошадиных сил.
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Меры будут направлены на усиление украинской обороноспособности.
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