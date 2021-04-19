Може бути вантажопідйомником: під Харковом тестують вдосконалений трактор Т-160

У Харківській області випробовують нову версію трактора Т-160, яку виготовив Харківський тракторний завод.

Сільськогосподарська машина працюватиме у полі протягом усього польового сезону.

Нова версія вдосконалена і зовсім не схожа на попередні моделі. Трактор має 180 кінських сил, маневрений, легкий в управлінні, має автоматичну коробку передач і може не лише обробляти ґрунт, а й працювати як вантажопідйомник.

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Трактор має відпрацювати у полі тисячу мотогодин, після цього його знову відправлять на завод для того, щоб усунути недоліки. Водночас на заводі вже працюють над створенням близнюка цього трактора, лише вже без недоліків. І лише коли друга машина пройде всі випробування, розпочнеться серійне виробництво.

Харківський тракторний завод щороку виготовляє майже 500 тракторів, 80% комплектуючих роблять самі. За часи незалежності завод випустив понад 30 зразків тракторів. Уже у травні з конвейєра зійде перший вдосконалений Т-240 із потужністю 300 кінських сил.

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