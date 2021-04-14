Могут атаковать из воды: зачем Россия выводит корабли в Черное море

Россия перебрасывает в Черное море свои судна. Журналисты зафиксировали, как по реке Дон 11 военных кораблей из Каспийского моря направляются к Черному и Азовскому морям.

О переброске суден в России не скрывают. В тамошнем Минобороны заявляют, что они направляются на учения. В Азовское море вместе с военными кораблями должны зайти трое артиллерийских и восемь десантных катеров. В то же время военные эксперты не исключают, что, прикрываясь учениями, Кремль может попытаться атаковать Украину с моря.

Бряцание оружием на море может быть отвлекающим маневром. Пока украинское войско будет наблюдать, что происходит на воде, враг может ударить с суши. Такой сценарий маловероятен, убеждают эксперты. Хотя предполагают, что Кремль может прибегнуть к экономической блокаде.

Например, своими кораблями и катерами во время так называемых учений могут перекрыть подступы к портам Мариуполя и Бердянска — как это было в 2018-2019 годах. Тогда из-за задержки кораблей у Керченского пролива украинская экономика понесла убытки.

В то же время это лишь возможные сценарии, отмечают эксперты, и что на самом деле планирует Россия, известно только Кремлю. Но полномасштабного наступления ждать не стоит именно с мелкого Азовского моря.

Именно поэтому здесь не могут эффективно действовать корабли Черноморского флота России, предназначенные для боевых действий на глубоководных акваториях. С Каспия перебросили небольшие корабли и катера, к тому же их количество маловато. Их хватит лишь для небольших операций.

За семь лет Украина усилила свою оборону в акватории морей. Там мы имеем так называемые минные поля, а также мониторим ситуацию круглосуточно. К тому же с прошлой недели у моря начались сборы территориальной обороны.

К Азовскому морю Украина стянула свои войска. Там дежурят десантники 95-й бригады. Наготове артиллерия, тяжелая и реактивная техника. И первые атаки с моря без проблем могут отразить наши артиллерийские катера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.