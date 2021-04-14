Можуть атакувати з води: навіщо Росія виводить кораблі у Чорне море

Росія перекидає в Чорне море свої судна. Журналісти зафіксували, як річкою Дон 11 військових кораблів з Каспійського моря прямують до Чорного та Азовського морів.

Про перекидання суден у Росії не приховують. У тамтешньому Міноборони заявляють, що вони прямують на навчання. В Азовське море разом з військовими кораблями мають зайти троє артилерійських та восьмеро десантних катерів. Водночас військові експерти не відкидають, що, прикриваючись навчанням, Кремль може спробувати атакувати Україну з моря.

Брязкання зброєю на морі може бути відволікаючим маневром. Доки українське військо спостерігатиме, що відбувається на воді, ворог може вдарити із суходолу. Такий сценарій малоймовірний, переконують експерти. Хоча припускають, що Кремль може вдатися до економічної блокади.

Наприклад, своїми кораблями та катерами під час так званих навчань можуть перекрити підступи до портів Маріуполя і Бердянська – як це було у 2018-2019 роках. Тоді через затримку кораблів біля Керченської протоки українська економіка зазнала збитків.

Водночас це лише можливі сценарії, наголошують експерти, і що насправді планує Росія, відомо лише Кремлю. Але повномасштабного наступу чекати не варто саме з мілкого Азовського моря.

Саме тому тут не можуть ефективно діяти кораблі Чорноморського флоту Росії, які створені для бойових дій на глибоководних акваторіях. З Каспію перекинули невеликі кораблі та катери, до того ж їх кількість замала. Їх вистачить лише для невеличких операцій.

За сім років Україна посилила свою оборону в акваторії морів. Там ми маємо так звані мінні поля, а також моніторимо ситуацію цілодобово. До того ж з минулого тижня біля моря розпочалися збори територіальної оборони.

До Азовського моря Україна стягнула свої війська. Там чатують десантники 95-ї бригади. Напоготові артилерія, важка та реактивна техніка. І перші атаки з моря без проблем можуть відбити наші артилерійські катери.

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