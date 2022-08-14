Мультфільми для збереження психічного здоров’я: як не вигоріти волонтерам, як говорити з дітими про війну

Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Токмак… На рахунку Анатолія та його друзів сотні врятованих життів. Вже дев’ятий рік разом з іншими волонтерами чоловік активно допомагає евакуйовувати українців з гарячих точок.

– Зараз за статистикою загинуло десь сотню волонтерів тільки при евакуації біженців. І насправді ситуація набагато складніша ніж в 2014 році. Ні для кого не секрет, що коли виникає криза подібна до тієї, що сталася 24 лютого, то у нас перший удар приймають волонтери і добровольці, – каже волонтер Анатолій Полковніков.

Та волонтер визнає – їхній ресурс не безмежний. Хоча нині міжнародна спільнота активно допомагає грантами. Та найважче у їхній роботі – це зберегти психологічне здоров’я.

Емоції – це така дуже тонка матерія, яку легко зруйнувати. Тому, коли волонтери зустрічають на шляху перепони, непорозуміння, то це ламає такий дух волонтерський і він зупиняється, – каже Анатолій.

Та без міцного волонтерського тилу і суспільства нашим військовим боронити країну було б важко, переконана кінопродюсерка Ольга Гібелінда. І з перших днів війни вона думала, як вберегти моральний і психологічний стан українців

– Кожен з нас потребує допомоги в цьому травматичному досвіді. Немає нічого гіршого ніж війна і нас ніхто не вчив, ніхто не привчив і не було жодних інструкцій. Ми відчували те, що відчували і це був шок для кожного, а вже далі виходити з цього шоку кожен з нас буде по іншому, – зазначає Ольга Гібелінда, авторка, креативна продюсрка проєкту.

Тож разом з кіношникам.и й психологами вона розробила й екранізувала свого роду інструкцію “Корисно для кожного”.

“Піклуйтесь про себе, ви заслуговуєте на позитивні емоції та відпочинок. бережіть себе та близьких, допомагайте людям і все буде Україна” – власне ось так виглядає інструкція.

Невеличкі мультики в яких доступно і легко рекомендують, як говорити з дитиною про війну, як не вигоріти волонтерам, як впоратись з синдромом того хто вижив та відчуттям провини.

У розмові намагайтеся підтримувати рідних, говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії – запитайте чи хочуть вони їх отримати, бо іноді фото мирного життя можуть викликати в людини агресію.

Ідею кіномитців підтримали і у Державному агенстві кіно. Кажуть, нині коли знімальні майданчики завмерли, багато акторів взяли автомат і пішли боронити країну, інші ж намагаютсья працювати на інформаційному полі.

– Ми зараз максимально з продакшинами нашими з аніматорами підтримуємо один одного інформаційно. Хтось там робить ролики – ми всі це розповсюджуємо. Ми ініціюємо – хтось підключається, робить. Щось в марафони йде, щось на сайти, – каже Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно.

Нині кіношники вже працюють над новою серією роликів. Та найбільше творці пишаються тим, що до проєкту залучити психологів, яким безкоштовно можна додзвонитися на гарячу лінію.

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