Август, 12 в 15:34

В пятницу, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский наградил детей, которые после полномасштабного вторжения войск РФ занимаются волонтерством, спасают жизни и помогают украинской армии.

Видео церемонии появилось на официальных страницах главы государства в соцсетях.

Следует отметить, что 12 августа отмечается Международный день молодежи. Именно поэтому сегодня состоялась церемония награждения юных украинцев за смелые поступки.

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– Ваши поступки крепкие и взрослые. Я хочу поблагодарить за это не только вас, потому что рисковали вы своей жизнью ради других, но и ваших близких, родных, всех тех, кто воспитал вас и воспитывает такими маленькими, но уже большими людьми. Я рад, что мы можем гордиться вами. Значит, у Украины есть будущее, которым мы можем гордиться уже сегодня, – подчеркнул Зеленский во время церемонии.

Президент также рассказал трогательные истории восьми награжденных детей:

Максим Бровченко (Бердянск) – рисует картины, а заработанные за них деньги передает на помощь украинской армии.

(Бердянск) – рисует картины, а заработанные за них деньги передает на помощь украинской армии. Саша Гуцал (Буча) – заботился о младшей сестре и двух братьях, когда город находился в оккупации войск РФ, выходил на поиски воды и еды.

(Буча) – заботился о младшей сестре и двух братьях, когда город находился в оккупации войск РФ, выходил на поиски воды и еды. Егор Шемет (Черниговская область) – во время боевых действий месяц прятался в погребе вместе с бабушкой. Мальчик хочет помочь выздороветь старшему брату, который перестал разговаривать, испугавшись взрывов, и мечтает отремонтировать поврежденный оккупантами дом.

(Черниговская область) – во время боевых действий месяц прятался в погребе вместе с бабушкой. Мальчик хочет помочь выздороветь старшему брату, который перестал разговаривать, испугавшись взрывов, и мечтает отремонтировать поврежденный оккупантами дом. Глеб Бондаренко (Харьков) – попал под ракетный обстрел войск РФ возле жилого дома. Планировал поступать в харьковский Кадетский корпус в этом году, а затем – в Национальную академию СБУ.

(Харьков) – попал под ракетный обстрел войск РФ возле жилого дома. Планировал поступать в харьковский Кадетский корпус в этом году, а затем – в Национальную академию СБУ. Андрей Покраса (Киевская область) – вместе со своим отцом отслеживал движение российских войск с помощью дрона, а координаты передавал ВСУ.

(Киевская область) – вместе со своим отцом отслеживал движение российских войск с помощью дрона, а координаты передавал ВСУ. Давид Понуляк (Запорожье) – занимается казацким боевым искусством Спас и мечтает в будущем защищать Украину.

(Запорожье) – занимается казацким боевым искусством Спас и мечтает в будущем защищать Украину. Даниил Сергеев (Мариуполь) – после начала полномасштабной войны помогал людям старшего возраста, приносил пищу и воду в подвалы, готовил во дворе. Мальчик помог мужчине с дочерью выбраться из разрушенного российскими обстрелами дома и оказал им первую медпомощь.

(Мариуполь) – после начала полномасштабной войны помогал людям старшего возраста, приносил пищу и воду в подвалы, готовил во дворе. Мальчик помог мужчине с дочерью выбраться из разрушенного российскими обстрелами дома и оказал им первую медпомощь. Ирина Васильева (Ровно) – потеряла папу и дядю на войне. Сейчас изготовляет и продает веночки, собрала €7 тыс. За эти деньги были приобретены два тепловизора и автомобиль для ВСУ.

– Война забрала у наших детей детство. Им пришлось быстрее стать взрослее. Сегодня имел честь встретиться и наградить тех, кто, несмотря на свой юный возраст, имеет огромную смелость. Далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим, — подчеркнул президент.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как 15-летний Андрей Покраса из поселка Колонщина, что в Макаровском районе Киевской области, стал корректировщиком ВСУ.

Источник: Facebook-страница Владимира Зеленского