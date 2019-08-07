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Музей екзотичних метеликів у Польщі: ціна та що можна побачити

Поблизу Кракова родина створила своєрідний музей живих метеликів. Протягом літа тут щоденно приймають відвідувачів, а для школярів проводять майстер-класи з біології та хімії.

Родина з Польщі довела, що екзотичні метелики можуть адаптуватися і розмножуватися у цих широтах. Має бути температура не нижча, ніж 15 градусів, вологе повітря та відповідні рослини, з яких метелики питимуть нектар.

Власники музею живих метеликів вклали власні гроші та ідеї. За три роки інвестиції повертаються.

Щоб відвідувачі могли милуватися метеликами, змушені що два тижні купувати понад сотню коконів і лялечок. Їх привозять з Британії. Уже мають 20 видів метеликів.

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Щоб побачити це диво доведеться заплатити 20 злотих за квиток, це 150 грн.

До слова, у Львові подружжя в себе вдома відкрило міні зоопарк. Вони мають 10 єнотів, які тішать не тільки господарів. Люди шикуються в чергу, аби побавитися зі смугастими тваринками.

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