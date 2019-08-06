Енототерапия во Львове: цена и где проводят

Во Львове супруги у себя дома открыли мини зоопарк. У них 10 енотов, которые радуют не только хозяев. Люди выстраиваются в очередь, чтобы поиграть с полосатыми животными.

Час особой терапии стоит 120 гривен.

Люди получают невероятный энергетический заряд и хорошие эмоции.

Это очень энергичные и непоседливые животные, чтобы не держать их в маленькой квартире пара обустроила большой вольер. Высвобождать энергию енотам помогают посетители – по несколько десятков в неделю.

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График посещения енотов у их владельцев расписан на две недели вперед.

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