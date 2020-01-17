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Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Цены и что посмотреть

Уже почти 50 лет в Житомире работает музей космонавтики имени Сергея Королева, выдающегося украинца, конструктора ракетно-космических систем. Музей за полувека собрал настоящие изюминки космического уровня. Здесь есть и метеориты, и частицы лунной пыли, и скафандры космонавтов, а также настоящая капсула которая побывала в космосе и вернула на Землю двух астронавтов.

Едва ли не каждый час в музее проходят экскурсии, а приезжают к нему гости со всего мира. Стоимость экскурсии для взрослых всего 30 грн, для детей по 20 грн. Для пенсионеров есть скидки, поэтому взрослые посетители здесь не редкость. В 2020 году музей будет отмечать 50-летие. К праздничной дате планируют увеличить и обновить экспозицию. Подробнее в сюжете Сергея Силина.

Напомним, Украина за последний год продемонстрировала свои амбициозные планы в покорении Луны.

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