Музей космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі. Ціни і що подивитися

Вже майже 50 років у Житомирі працює музей космонавтики імені Сергія Корольова, видатного українця, конструктора ракетно-космічних систем. Музей за півстоліття зібрав справжні родзинки космічного рівня. Тут є і метеорити, і частки місячного пилу, і скафандри космонавтів, і навіть справжня капсула яка побувала у космосі і повернула на Землю двох астронавтів.

Чи не щогодини у музеї відбуваються екскурсії, а приїздять до нього гості із усього світу. Вартість екскурсії для дорослих усього 30 грн, для дітей по 20 грн. Для пенсіонерів є знижки, тож дорослі відвідувачі тут не рідкість. У 2020 році музей відзначатиме 50-річчя. До святкової дати планують збільшити і оновити експозицію. Детальніше у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, Україна за останній рік продемонструвала свої амбітні плани про підкорення Місяця.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.