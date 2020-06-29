Музей Три после полуночи запустил экскурсии по Киеву вслепую

Единственный в Украине музей, где незрячие гиды проводят экскурсии в полной темноте, запустил новый формат — прогулки по городу вслепую, чтобы узнать столицу всеми органами чувств, кроме зрения.

Такие необычные экскурсии по Киеву начал музей Третья после полуночи. Экскурсоводы здесь незрячие, ведь кто как не они могут помочь адаптироваться. Каждого посетителя водит личный гид.

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Мир на таких экскурсиях кажется не таким, как был до этого. Все кажется намного масштабнее, а ты не знаешь куда идти и за что хвататься. Безопасность на таких особых экскурсиях превыше всего, поэтому всегда подстраховывают зрячие работники.

Экскурсия длится 1,5 часа. Первые 30 минут длится адаптация, потом — час необычных ощущений.

Обычно музей Третья после полуночи устраивает прогулки вслепую в помещении — предлагают провести свидание, пройти лабиринт и попробовать кучу другого. А вот такие экскурсии по Киеву новинка, и они уже полюбились. Маршрут несколькими главными улицами будет и безопасен, и интересен.

Полюбоваться днепровскими плавнями, подняться на Лысую гору и помолиться в затопленной церкви. Под Киевом есть немало живописных мест, о существовании которых мы можем и не подозревать.

Именно на лодке можно лучше рассмотреть самые красивые места вблизи Ржищева — городка в 80 километрах от Киева. Такой отдых и увлекательный и не дорогой. Самая дешевая экскурсия стоит 600 грн. Но в лодку поместится компания из четырех человек.

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