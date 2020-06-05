Экскурсии на лодке под Ржищевом: что посмотреть, гостиницы и цены

Полюбоваться днепровскими плавнями, подняться на Лысую гору и помолиться в затопленной церкви. Под Киевом есть немало живописных мест, о существовании которых мы можем и не подозревать.

Именно на лодке можно лучше рассмотреть самые красивые места вблизи Ржищева — городка в 80 километрах от Киева. Такой отдых и увлекательный и не дорогой. Самая дешевая экскурсия стоит 600 грн. Но в лодку поместится компания из четырех человек.

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Село Гусинцы затопили в 1971 году, когда создавали Каневское водохранилище. Посмотреть, как все теперь можно с самой высокой точки местности — Лысой горы. Преодолеть 400 метров до вершины непросто, поскольку склоны из мелкого песка.

Согласно легендам, когда-то язычники здесь проводили свои обряды. Даже сегодня сюда любят приезжать маги и экстрасенсы. Главная здешняя достопримечательность и место паломничества туристов — затопленная церковь.

Стандартная экскурсия длится около часа. Остановиться на ночь туристы могут у домике лесника. Ночь здесь стоит 120 грн. Это единственная жилая постройка, которая осталась после затопления села. Для туристов здесь есть мангал и прекрасная природа. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приорететным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Учитывая ​​ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.

Так, директор турагентства Bliss Tour Ирина Бирук говорит, что сейчас компания планирует предлагать туристам посетить побережье Черного моря, в частности, рассматривают варианты Коблево и Затоки. Но в планах также и туры в Закарпатье.