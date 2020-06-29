Музей Третя після опівночі запустив екскурсії Києвом наосліп

Єдиний в Україні музей, де незрячі гіди проводять екскурсії в суцільній темряві, запустив новий формат – прогулянки містом наосліп, щоби пізнати столицю всіма органами чуття, крім зору.

Такі незвичні екскурсії Києвом розпочав музей Третя після опівночі. Екскурсоводи тут незрячі, адже хто як не вони можуть допомогти адаптуватися. Кожного відвідувача водить особистий гід.

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Світ на таких екскурсіях здається не таким, як був до цього. Все здається набагато масштабнішим, а ти не знаєш куди йти і за що хапатися. Безпека на таких особливих екскурсіях понад усе, тож завжди підстраховують зрячі працівники.

Екскурсія триває 1,5 години. Перші 30 хвилин триває адаптація, потім – година незвичайних відчуттів.

Зазвичай музей Третя після опівночі влаштовує прогулянки наосліп у приміщенні – пропонують провести побачення, пройти лабіринт і спробувати купу іншого. А от такі екскурсії Києвом новинка, та вони вже полюбилися. Маршрут кількома головними вулицями буде і безпечний, і цікавий.

Помилуватися дніпровськими плавнями, піднятися на Лису гору та помолитися у затоплені церкві. Поблизу Києва є чимало мальовничих місць, про існування яких ми можемо і не підозрювати.

Саме на човні можна найкраще роздивитися найкрасивіші місця поблизу Ржищева – містечка за 80 кілометрів від Києва. Такий відпочинок і захоплюючий і не дорогий. Найдешевша екскурсія коштує 600 грн. Але у човен поміститься компанія з чотирьох осіб.

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