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Факты / Культура

Чем заняться во время карантина: 5 виртуальных экскурсий по музеям мира

В связи с пандемией коронавируса музеи десятков стран мира вынужденно закрылись  для посетителей.

С 12 марта в Украине ввели карантин, чтобы люди воздержались от поездок и посещения общественных мест.

Чтобы не скучать дома, платформа Google Arts and Culture сделала доступными лучшие образцы мирового искусства.

Читайте: Бал Met Gala 2020 перенесли из-за коронавируса

Факты ICTV публикуют подборку известных виртуальных музеев мира.

Берлинская картинная галерея

Виртуальные экскурсии по музеям мира

Берлинская картинная галерея — один из самых известных художественных музеев Европы, в котором собрано большую коллекцию картин XIII-XVIII веков.

Музей основали еще в 1830 году, а сейчас он входит в список самых посещаемых культурных заведений Германии.

Здесь вы сможете ознакомиться с работами Рембрандта, Боттичелли, Босха и Рубенса.

Музей Ван Гога в Нидерландах

Виртуальные экскурсии по музеям мира

Винсент Ван Гог — гордость и визитная карточка Нидерландов, поэтому художественный музей в Амстердаме был назван в честь великого художника.

Кроме полотен Ван Гога, в музее также хранятся работы Пабло Пикассо и Клода Моне.

Музей Ван Гога входит в топ-40 самых посещаемых музеев мира.

Эрмитаж

Виртуальные экскурсии по музеям мира

Российский Эрмитаж в Санкт-Петербурге — один из самых больших художественных и культурно-исторических музеев в мире. С французского Эрмитаж (hermitage) переводится как место для уединения.

Доказано, что все экспозиционные залы Эрмитажа невозможно осмотреть за один день.

Однако онлайн-вариант упростит эту задачу.

Национальный музей в Кракове

Виртуальные экскурсии по музеям мира

Национальный музей Кракова — самый старый музей Польши, который был основан во второй половине XIX века.

Музей имеет семь филиалов, где хранятся сотни картин со всего мира. Гордостью Национального музея в Кракове является полотно Леонардо да Винчи Дама с горностаем.

Парижская национальная опера

Виртуальные экскурсии по музеям мира

Парижская национальная опера не является полноценным музеем, однако величие и многовековая роскошь поражают.

Опера была придворным театром во Франции еще с XVII века.

Поэтому захватывающие настенные фрески и много позолоты на колоннах — лишь часть того, чем может заинтересовать Гран-опера, кроме самих представлений.

Недавно Факты ICTV публиковали список лучших бесплатных образовательных ресурсов для детей на время карантина.

Фото: Dreamstime

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