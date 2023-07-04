МВД создали единый реестр оружия: как он работает

Великая война кардинально изменила отношение украинцев к праву владения оружием. По последним опросам почти 60% наших сограждан не прочь владеть оружием для собственной защиты. Однако законодательно этот вопрос в стране не урегулировали и, очевидно, придется принимать решение. Хотя бы учитывая, что после 24 февраля в руки людей попало немалое количество незарегистрированного вооружения, от 3 до 5 миллионов единиц.

Но провести аудит оружия и предотвратить расширение черного рынка сейчас крайне непросто, ведь в Украине на протяжении более 30 лет независимости нет закона об обороте оружия. Все это время государство пользуется приказом МВД от 1998 года, содержащего немало недостатков и “дыр”, говорят владельцы оружия. Уже с началом полномасштабной войны возникла надежда. Верховная Рада приняла один из проектов закона “О праве на гражданское огнестрельное оружие”, который прошел только первое чтение. Да и в нем много пробелов, потому что это почти полная копия тех же инструкций 25-летней давности.

В настоящее время правила покупки оружия в Украине таковы: свободно можно приобрести большинство огнестрела, кроме пистолетов, которые по действующему законодательству доступны спортсменам и только для соревнований. Разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия можно получить с 21 года, а нарезные карабины, винтовки и ружья уже из 25. Отдельные категории, такие как работники суда, правоохранители, журналисты имеют право владеть травматическим оружием. Но большинство украинцев считают, что оно должно быть в каждом доме, и пока вокруг закона продолжаются дискуссии, в МВД решили запустить единый реестр оружия. Этот инструмент должен значительно упростить процесс аудита и регистрации огнестрела, а человек удаленно сможет получать почти все государственные услуги, связанные с оружием. Сделать запрос на получение разрешения теперь можно прямо из магазина.

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