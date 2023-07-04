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Єгор Ромахло, Журналіст Факти ICTV

МВС створили єдиний реєстр зброї: як він працює

Велика війна кардинально змінила ставлення українців до права володіння зброї. За останніми опитуваннями майже 60% наших співгромадян не проти володіти зброєю для власного захисту. Однак законодавчо це питання в країні не врегулювали та вочевидь доведеться ухвалювати рішення. Хоча б з огляду на те, що після 24 лютого до рук людей потрапила чимала кількість незареєстрованого озброєння, від 3 до 5 мільйонів одиниць.

Але провести аудит зброї та запобігти розширенню чорного ринку зараз украй непросто, адже в Україні за понад 30 років незалежності немає закону про обіг зброї. Весь цей час держава користується наказом МВС від 1998 року, який містить чимало недоліків та “дірок”, кажуть власники зброї. Уже з початком повномасштабної війни з’явилася надія. Верховна Рада ухвалила один із проєктів закону “Про право на цивільну вогнепальну зброю”, який наразі пройшов лише перше читання. Та й у ньому багато прогалин, бо це майже повна копія тих самих інструкцій 25-річної давнини.

Нині правила купівлі зброї в Україні такі: вільно можна придбати більшість вогнепалу, крім пістолетів, які, за чинним законодавством, доступні лише спортсменам і тільки для змагань. Дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї можна отримати із 21 року, а нарізні карабіни, гвинтівки та рушниці вже з 25. Окремі категорії, такі як працівники суду, правоохоронці, журналісти мають право володіти травматичною зброєю. Та більшість українців вважають, що вона нині має бути у кожному домі, і поки ж довкола закону тривають дискусії, в МВС вирішили запустити єдиний реєстр зброї. Цей інструмент має значно спростити процес аудиту та реєстрації вогнепалу, а людина віддалено зможе отримувати майже всі державні послуги, пов’язані зі зброєю. Зробити запит на отримання дозволу тепер можна просто з магазину.

Законопроект, Зброя, Факти ICTV
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