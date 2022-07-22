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Мы не видим российских и белорусских спортсменов на европейских соревнованиях – Гутцайт об усилении санкций

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о санкциях против российских и белорусских спортсменов, остались ли такие виды спорта, в которых не работают эти ограничения.

С первого дня, когда началась война, все мы объединились, все федерации. Международный олимпийский комитет дал рекомендацию, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. До сих пор мы не видим ни одного российского или белорусского спортсмена на Чемпионатах Европы и мира.

Вадим Гутцайт отметил успехи Украины на соревнованиях, количество медалей и силу украинских спортсменов в столь тяжёлое для страны время.

В Америке проходили игры, это был реальный успех. Наши спортсмены завоевали третье место, 45 медалей, из них — 16 золотых, 12 — серебряных и 17 — бронзовых наград. Я хочу поздравить всех наших спортсменов, тренеров, специалистов, приобщившихся к подготовке в таких тяжёлых условиях.

Министр молодежи и спорта рассказал о поддержке других стран, их благотворительной деятельности и помощи украинскому спорту и его представителям.

Я хочу поблагодарить друзей, партнёров и федерации других стран, которые предоставили нам условия. Более полумиллиарда гривен мы получили от наших международных партнёров по поддержке украинского спорта. Америка предоставила зимнюю базу бесплатно.

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