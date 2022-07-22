Ми не бачимо російських і білоруських спортсменів на європейських змаганнях — Гутцайт про посилення санкцій

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про санкції проти російських та білоруських спортсменів, чи залишилися такі види спорту, у яких не працюють ці обмеження.

З першого дня, коли розпочалася війна, усі ми згуртувалися, усі федерації. Міжнародний олімпійський комітет надав рекомендацію, щоб відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань. До цього часу ми не бачимо жодного російського чи білоруського спортсмена на Чемпіонатах Європи та світу.

Вадим Гутцайт зазначив успіхи України на змаганнях, кількість медалей та силу українських спортсменів у такий важкий для країни час.

В Америці проходили ігри, це був реальний успіх. Наші спортсмени завоювали третє місце, 45 медалей, з них — 16 золотих, 12 — срібних і 17 — бронзових нагород. Я хочу привітати всіх наших спортсменів, тренерів, фахівців, тих, хто долучився до підготовки в таких важких умовах.

Міністр молоді та спорту розповів про підтримку інших країн, їх благодійну діяльність для допомоги українському спорту та його представникам.

Я хочу подякувати друзям, партнерам та федераціям інших країн, які надали нам умови. Більше пів мільярда гривень ми отримали від наших міжнародних партнерів для підтримки українського спорту. Америка надала зимову базу безкоштовно.

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