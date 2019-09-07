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Факты / Видео / Украина

Мы расскажем, а нас потом повяжут: как живут и чего боятся люди на Донбассе

На Востоке страны обстрелы не прекращаются. Уже дважды боевики обстреляли наши позиции 7 сентября. И если для военных жить под обстрелами становится нормой, то мирные жители за 5 лет войны к этому привыкнуть не могут.

КПВВ Майорское ежедневно пропускает примерно 12 тысяч человек. На выходных едут в гости. В будни в основном решают вопросы финансовые, на подконтрольной территории.

В очереди уже не гордятся псевдо-республиками. Однако и открыто, на камеру их осуждать не решаются.

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Но самые честные ответы звучат, когда камера выключается. Потому что, как сказала одна женщина в толпе – мы сейчас вам здесь расскажем, а нас потом там повяжут. Свобода – это то, чего людям на оккупированных территориях не хватает больше всего.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бойцы ООС следят за врагом.

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