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Факти / Відео / Україна

Ми розкажемо, а нас потім пов’яжуть: як живуть та чого бояться люди на Донбасі

На Сході країни обстріли не припиняються. Вже двічі бойовики обстріляли наші позиції 7 вересня. І якщо для військових жити під обстрілами стає нормою, то мирні мешканці за 5 років війни до цього звикнути не можуть.

КПВВ Майорське щодня пропускає до 12 тисяч людей. На вихідних їдуть у гості. У будні здебільшого вирішують питання фінансові, на підконтрольній території.

У черзі вже не хизуються псевдо-республіками. Проте й відкрито, на камеру їх засуджувати не наважуються.

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Та найчесніші відповіді звучать, коли камера вимикається. Бо, як сказала одна жінка в натовпі – ми зараз вам тут розкажемо, а нас потім там пов’яжуть. Свобода – це те, чого людям на окупованих територіях не вистачає найбільше.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бійці ООС пильнують ворога.

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