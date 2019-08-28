Операция имитация. Оккупанты строят новые укрепления у моста в Станице Луганской
Украинская сторона общего центра по контролю и координации прекращении огня сообщает, что оккупанты имитируют работы по демонтажу укреплений на печально известном мосте в Станице Луганской.
Демонстрируя на камеры как люди в российских армейских бронежилетах сбрасывают бревна с фортификационных сооружений, наемники с тыльной стороны разместили одновременно новое укрепление – армейский кунг, который покрасили в синий цвет с надписью так называемого СЦКК.
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Новое здание боевики назвали пост круглосуточного наблюдения.
Украинская сторона напоминает, что согласно договоренностям в Минске участок разведения должен быть без каких-либо бронированных сооружений и военных, а установленный боевиками новый армейский кунг срывает все договоренности.
За первый месяц режима прекращения огня пострадали 25 военных на передовой, 8 из которых погибли от обстрелов. В эту статистику не включены армейцы, которые подорвались на минах и растяжках, а также те, которые умерли в больницах после ранений.
Напомним, Факты ICTV писали о том, как на передовой бойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага.