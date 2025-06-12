РФ несет большие потери: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва на Харьковщине

На Харьковском направлении отсутствует угроза прорыва фронта российскими оккупационными войсками, несмотря на их постоянную активность.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер ОТУ Харьков Павел Шамшин.

Потери российской армии

— Враг несет потери, и эти потери достаточно высоки. Но это не останавливает их от дальнейших атак. Говорить о том, что враг накапливает какие-то резервы, чтобы прорвать линию фронта — такой угрозы сейчас нет, — сообщил Шамшин.

Россияне штурмуют Волчанск

Представитель отметил, что обстановка в районе Волчанска остается сложной с традиционно высокой активностью противника.

Сейчас смотрят

По его словам, бывают дни, когда происходит до десяти штурмовых действий, однако бывают и периоды затишья.

— Однако это все равно не означает, что вокруг все спокойно. По Волчанску и окрестностям работает российская артиллерия, системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, которые стреляют с территории РФ в районе Шебекино, — рассказал представитель ОТУ.

Россияне атакуют преимущественно небольшими пехотными группами в сопровождении дронов — обычно одного разведывательного и одного ударного БпЛА.

В целом ситуация остается стабильной, продвижения у противника нет.

Наступление россиян на Липцы

Павел Шамшин также подчеркнул, что населенный пункт Липцы остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на круглогодичные попытки россиян его захватить.

— Если говорить о планах врага, то они не отказались от идеи создать буферную зону, и Липцы в этих планах играют одну из ключевых ролей. Поэтому рано или поздно они снова попытаются его захватить, — добавил спикер.

Ночной обстрел Харькова

Между тем ночью 12 июня Россия снова атаковала Харьков ударными дронами.

По данным мэра Игоря Терехова и главы ОВА Олега Синегубова, с 01:37 до 03:08 зафиксировано не менее 11 попаданий.

Число пострадавших возросло до 18 человек, среди которых 5 мужчин, 9 женщин и 4 ребенка (2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки).

Самого младшего пострадавшего с ранениями доставили в больницу.

В результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов, частный дом, 12 автомобилей, две школы, детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, два магазина и складское помещение.

Следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.