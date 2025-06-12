РФ несет большие потери: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва на Харьковщине
На Харьковском направлении отсутствует угроза прорыва фронта российскими оккупационными войсками, несмотря на их постоянную активность.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер ОТУ Харьков Павел Шамшин.
Потери российской армии
— Враг несет потери, и эти потери достаточно высоки. Но это не останавливает их от дальнейших атак. Говорить о том, что враг накапливает какие-то резервы, чтобы прорвать линию фронта — такой угрозы сейчас нет, — сообщил Шамшин.
Россияне штурмуют Волчанск
Представитель отметил, что обстановка в районе Волчанска остается сложной с традиционно высокой активностью противника.
По его словам, бывают дни, когда происходит до десяти штурмовых действий, однако бывают и периоды затишья.
— Однако это все равно не означает, что вокруг все спокойно. По Волчанску и окрестностям работает российская артиллерия, системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, которые стреляют с территории РФ в районе Шебекино, — рассказал представитель ОТУ.
Россияне атакуют преимущественно небольшими пехотными группами в сопровождении дронов — обычно одного разведывательного и одного ударного БпЛА.
В целом ситуация остается стабильной, продвижения у противника нет.
Наступление россиян на Липцы
Павел Шамшин также подчеркнул, что населенный пункт Липцы остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на круглогодичные попытки россиян его захватить.
— Если говорить о планах врага, то они не отказались от идеи создать буферную зону, и Липцы в этих планах играют одну из ключевых ролей. Поэтому рано или поздно они снова попытаются его захватить, — добавил спикер.
Ночной обстрел Харькова
Между тем ночью 12 июня Россия снова атаковала Харьков ударными дронами.
По данным мэра Игоря Терехова и главы ОВА Олега Синегубова, с 01:37 до 03:08 зафиксировано не менее 11 попаданий.
Число пострадавших возросло до 18 человек, среди которых 5 мужчин, 9 женщин и 4 ребенка (2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки).
Самого младшего пострадавшего с ранениями доставили в больницу.
В результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов, частный дом, 12 автомобилей, две школы, детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, два магазина и складское помещение.
Следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ