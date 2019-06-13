Николаеву грозит техногенная авария из-за старых труб и очистных сооружений

Николаевский водоканал остановил проекты по реконструкции систем очистки воды и канализации. Из-за изменения президента, в Верховной Раде отозвали законопроект, который позволил бы предприятию взять выгодный кредит в европейском банке. Денег на самофинансирование нет. Теперь в городе в любой момент может произойти техногенная авария. Трубы использовали ресурс еще 20 лет назад, а очистные сооружения разваливаются.

Вонючие реки и лужи в центре Николаева – обычное дело. 33 км железобетонных труб канализации рассыпаются. В любой момент машины могут оказаться под землей, а окружающие дома затопят стоки.

Железобетонные трубы должны были заменить еще 20 лет назад но у города постоянно не хватало денег. Водоканал рассчитывал на заем Европейского инвестиционного банка, но Администрация президента отозвала из Верховной Рады законопроект, позволяющий предприятию взять кредит под минимальные проценты.

Смотрите: В Украине будут сносить хрущевки: причины и куда переселят людей

Водоканал уже три года сотрудничает с Европейским инвестиционным банком. За пять миллионов евро первого транша заменили трубы на двух улицах. А на очистных сооружениях установили современное оборудование.

За второй транш водоканал планировал сделать еще 5 километров аварийных труб, поставить экономичные насосы, заменить хлорирование воды современным методом и реконструировать старую систему очистки стоков бактериями, чтобы к Южному Бугу попадала чистая вода.

Согласование в министерствах проектов реконструкции и кредитных документов для законопроекта продолжалось полгода. Теперь вероятно водоканал должен пройти этот круг снова. Если же парламент не примет кредит, Николаеву грозит техногенная авария.

К слову, в Черкасской области ливень с грозой сорвал новый асфальт и уничтожил огороды и птицу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.