Миколаєву загрожує техногенна аварія через старі труби та очисні споруди

Миколаївський водоканал зупинив проекти з реконструкції систем очистки води та каналізації. Через зміну президента, з Верховної Ради відкликали законопроект, що дозволив би підприємству узяти вигідний кредит у європейському банку. Грошей на самофінансування немає. Тепер в місті у будь-який момент може статись техногенна аварія. Труби використали ресурс ще 20 років тому, а очисні споруди розвалюються.

Смердючі річки і калюжі у центрі Миколаєва – звична річ. 33 км залізобетонних труб каналізації розсипаються. У будь-який момент машини можуть опинитися під землею, а навколишні будинки затоплять стоки.

Залізобетонні труби мали замінити ще 20 років тому та в міста постійно не вистачало грошей. Водоканал розраховував на позику Європейського інвестиційного банку, але Адміністрація президента відкликала з Верховної Ради законопроект, що дозволяє підприємству взяти кредит під мінімальні відсотки.

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Водоканал вже три роки співпрацює з Європейським інвестиційним банком. За п’ять мільйонів євро першого траншу замінили труби на двох вулицях. А на очисних спорудах встановили сучасне обладнання.

За другий транш водоканал планував зробити ще 5 кілометрів аварійних труб, поставити економічні насоси, замінити хлорування води сучаснішим методом та реконструювати стару систему очищення стоків бактеріями, щоб до Південного Бугу потрапляла чиста вода.

Узгодження в міністерствах проектів реконструкції та кредитних документів для законопроекту тривало пів року. Тепер ймовірно водоканал повинен пройти це коло знову. Якщо ж парламент не ухвалить кредиту, Миколаєву загрожує техногенна аварія.

До слова, на Черкащині злива з грозою зірвала новий асфальт та понищила городи і птицю.

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